Минобороны РФ раскрыло тайные планы Киева по Донбассу

Минобороны РФ раскрыло тайные планы Киева по Донбассу
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Министерство обороны России опубликовало документы, в которых говорится о подготовке нападения вооруженных сил Украины к наступательной операции в Донбассе. Как указали в ведомстве, спецоперация российских ВС позволила сорвать наступление ВСУ на Донецкую и Луганскую народную республики.

Официальный представитель оборонного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков, отметил, что речь идет секретном приказе за подписью командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана. Документ подписан 22 января 2022 года. Военное руководство Незалежной распланировало операцию ударной группировки в зоне так называемой ООС в Донбассе.

Основной упор Киев делал на четвертую бригаду оперативного назначения национальной гвардии – ее несколько лет тренировали инструкторы из Соединенных Штатов и Великобритании в соответствии с программой НАТО во Львове. Националисты планировали завершить все мероприятия по боевому слаживанию до конца февраля для дальнейшего выполнения задач в рамках ООС, отмечает телеканал "360".

Сам секретный приказ был адресован до доведения командующим территориальных управлений национальной гвардии Украины, указал Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что украинские ВС использовали под Киевом в боях у Гостомеля произведенные еще в советские годы фосфорные боеприпасы, которые запрещены Конвенцией ООН о "Негуманном оружии", принятой еще в 1980 году. Такими снарядами украинские силовики использовали против противника с помощью "Градов".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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