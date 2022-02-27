Украина применила запрещенные ООН фосфорные снаряды

Украина применила запрещенные ООН фосфорные снаряды
Фото: Igor Golovniov / Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK press
продолжениеТерриториальная оборона убивает людей на улицах Киева – депутат Рады
Мирные украинцы страдают от рук националистов, на которых опирается Зеленский

Подразделения Вооруженных сил Украины начали использовать запрещенное вооружение. Так, около аэродрома Гостомель вблизи Киева они применили боеприпасы с фосфором. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал на вечернем брифинге 27 февраля, что украинские подразделения выпускали из гаубиц Д-30 122-миллиметровые снаряды, а из установок БМ-21 "Град" реактивные снаряды еще советского производства. Они начинены фосфором. Их использование запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" от 1980 года.

При этом на юго-востоке разгулялись националисты. Так, из Львова в Мариуполь прибыли воинствующие активисты "Правого сектора*" (запрещенная в РФ экстремистская организация). Их заградительные отряды не выпускают из города мирных жителей, запугивают и терроризируют граждан.

"Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве живого щита",

– сообщил Конашенков.

Ранее появилась информация, что в Киеве раздают оружие все желающим. Более того, из тюрем выпускают преступников, которые готовы идти убивать. Это оборачивается мародерством в украинских населенных пунктах, грабежами и расстрелами.

Страшные кадры опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Илья Кива. На видео вооруженные люди избивают на улице мужчину, а потом стреляют ему по ногам. По данным Кивы, это происходит в Киеве, пострадали уже десятки мирных жителей.

По мнению нардепа, Зеленскому выгодно большое количество жертв среди мирного населения.

Ранее стало известно, что националисты стреляют по жилым домам в Донбассе из "Градов". О том, что сейчас происходит на Украине, – в онлайн-трансляции "Утра".

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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