В стране массово освобождают преступников

С 24 февраля две молодые донбасские республики при поддержке Российской Федерации успешно проводят спецоперацию по освобождению своих территорий. Силовики Вооруженных сил Украины продолжают вести обстрел населенных пунктов, где проживают мирные жители. Сегодня, 27 февраля, стало известно, что киевский режим решил пойти на весьма рискованный шаг. Как сообщает РИА "Новости", власти Незалежной массово освобождают заключенных для участия в боевых действиях.



Таким образом, уже скоро улицы украинского государства могут быть наводнены вооруженными зэками. К чему это приведет, спрогнозировать сложно.

Отмечается, что речь идет об освобождении бывших военных. В офисе Генерального прокурора Незалежной заявили, что при принятии решения об освобождении заключенных, в первую очередь, будут учтены их искренние раскаивания, опыт, заслуги и желание снова взять в руки оружие.

Прокурор Андрей Синюк отдельно подчеркнул, что под эту "акцию" могут попасть огромное число лиц, которые сейчас сидят по украинским тюрьмам.

К слову, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заметил, что ситуация на Украине может развиваться в весьма плачевном ключе. Если Киев не пойдет на мировую, конфликт серьезно обострится.