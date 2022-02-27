Территориальная оборона убивает людей на улицах Киева – депутат Рады

Территориальная оборона убивает людей на улицах Киева – депутат Рады
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Не бойся": трогательное фото русского солдата взорвало Сеть
Парламентарий заявил о десятках жертв среди гражданских

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал, что происходит в украинской столице. Он заявил, что территориальная оборона расстреливает гражданских прямо на улицах. Парламентарий сообщил, что счет убитых идет на десятки.

"...устраивают сафари", – заявил Кива.

При этом парламентарий обвинил главу Украины Владимира Зеленского в том, что тот стремится увеличить число убитых украинцев.

Видео, снятое очевидцами, Кива опубликовал в своем телеграм-канале. Снявшая кадры женщина поясняет, что во время комендантского часа "чувак вышел на улицу". На видео видно, как мужчины с оружием бьют несчастного прикладами, а затем открывают огонь.

Главные новости Украины на сегодня собираем в онлайн-трансляции.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Сводка по спецоперации на Украине: что произошло за ночь 27 февраля

Российские войска продолжают уничтожение военной инфраструктуры Незалежной

Россия может нанести "унизительный удар" по Западу – американское СМИ

Москва хочет отомстить за дурное отношение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей