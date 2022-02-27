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Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал, что происходит в украинской столице. Он заявил, что территориальная оборона расстреливает гражданских прямо на улицах. Парламентарий сообщил, что счет убитых идет на десятки.
"...устраивают сафари", – заявил Кива.
При этом парламентарий обвинил главу Украины Владимира Зеленского в том, что тот стремится увеличить число убитых украинцев.
Видео, снятое очевидцами, Кива опубликовал в своем телеграм-канале. Снявшая кадры женщина поясняет, что во время комендантского часа "чувак вышел на улицу". На видео видно, как мужчины с оружием бьют несчастного прикладами, а затем открывают огонь.
Главные новости Украины на сегодня собираем в онлайн-трансляции.
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