Парламентарий заявил о десятках жертв среди гражданских

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал, что происходит в украинской столице. Он заявил, что территориальная оборона расстреливает гражданских прямо на улицах. Парламентарий сообщил, что счет убитых идет на десятки.

"...устраивают сафари", – заявил Кива.

При этом парламентарий обвинил главу Украины Владимира Зеленского в том, что тот стремится увеличить число убитых украинцев.

Видео, снятое очевидцами, Кива опубликовал в своем телеграм-канале. Снявшая кадры женщина поясняет, что во время комендантского часа "чувак вышел на улицу". На видео видно, как мужчины с оружием бьют несчастного прикладами, а затем открывают огонь.

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