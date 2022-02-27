"Не бойся": трогательное фото русского солдата взорвало Сеть

"Не бойся": трогательное фото русского солдата взорвало Сеть
Anas Alkharboutli/www.globallookpress.com
Боец обнял уставшего от огня на улице пушистика

В социальных сетях опубликовали весьма трогательное фото, которое описывает отношение военнослужащих Российской Федерации к животным. На публикации размещен солдат, держащий на руках кошку.

Фото, впрочем, и трогательное, и вместе с тем невероятно грустное. На выложенном кадре указано: "Не бойся, ты больше не кiт" – намек на то, что кота можно теперь называть на русском языке. Впрочем, никто не лишает украинского языка права на существование – солдат просто умилился котику и решил взять рыжика к себе на руки, чтобы погладить.

В настоящее время Российская Федерация продолжает заниматься проведением специальной операции в Донбассе. При поддержке ВС России силы Донецкой и Луганской народных республик продвигаются вперед, отвоевывая собственные территории – Россия признала суверенитет Донбасса несколькими днями ранее.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили практически тысячу объектов военной инфраструктуры ВСУ, свыше 200 единиц танков, восемь боевых самолетов и семь вертолетов, одиннадцать беспилотников, 23 воздушных судна уничтожены на земле.

По официальным данным, 27 февраля ожидаются переговоры украинской делегации с представителями Российской Федерации в Гомеле. Цель заключается в дипломатическом урегулировании конфликтной ситуации на территории Незалежной. Пока что делегаты из Киева, несмотря на непостоянство Владимира Зеленского, готовы к проведению переговоров с Москвой. Перед этим с главой Незалежной общался по телефону президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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