Националисты пригрозили оппозиционеру расправой

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, действительно, покинул квартиру в Киеве, где находился под домашним арестом. Это подтвердила его адвокат Лариса Чередниченко в воскресенье, 27 февраля. При этом она подчеркивает, что из города он не уезжал.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что известный оппозиционер, обвиняющийся в госизмене, сбежал, пользуясь беспорядками в Киеве. Однако, по словам Чередниченко, политика просто перевезли в другое место, потому что ему стали поступать угрозы от местных радикальных националистов.

"В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве",

– цитирует "Страна.ua" адвоката. По ее словам, СБУ и ГПУ обо всем предупреждены.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что в Киеве вооруженные националисты стреляют по мирным жителям.