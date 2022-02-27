Побег Медведчука из-под ареста подтвердили

Побег Медведчука из-под ареста подтвердили
Фото: Anatolii Siryk /Ukrinform/GLOBAL LOOK press
продолжениеНАТО увеличит поставки оружия Украине – Столтенберг
Националисты пригрозили оппозиционеру расправой

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, действительно, покинул квартиру в Киеве, где находился под домашним арестом. Это подтвердила его адвокат Лариса Чередниченко в воскресенье, 27 февраля. При этом она подчеркивает, что из города он не уезжал.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что известный оппозиционер, обвиняющийся в госизмене, сбежал, пользуясь беспорядками в Киеве. Однако, по словам Чередниченко, политика просто перевезли в другое место, потому что ему стали поступать угрозы от местных радикальных националистов.

"В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве",

– цитирует "Страна.ua" адвоката. По ее словам, СБУ и ГПУ обо всем предупреждены.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что в Киеве вооруженные националисты стреляют по мирным жителям.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Украина решилась приехать на переговоры с Россией

Киев потребовал перенести важное мероприятие из Гомеля

Россия может нанести "унизительный удар" по Западу – американское СМИ

Москва хочет отомстить за дурное отношение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей