НАТО увеличит поставки оружия Украине – Столтенберг

НАТО увеличит поставки оружия Украине – Столтенберг
Фото: Philipp Schulze/dpa/GLOBAL LOOK press
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Незалежной пришлют летальное вооружение с боеприпасами

Запад продолжит снабжать Украину оружием. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 февраля.

В частности, по линии блока Киев получит противовоздушные и противотанковые системы, а также боеприпасы, передает РИА "Новости" слова главы Североатлантического альянса.

До недавнего времени поставки летального оружия на Украину со стороны НАТО блокировала Германия. Но накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Берлине передумали:

"Новая реальность требует нового ответа. Мы его дали. Как вы знаете, вчера мы приняли решение поставлять Украине оружие для обороны страны",

– пояснил свое решение Шольц депутатам бундестага.

Тем временем, Нидерланды уже отправили на Украину и 200 ЗРК Stinger, 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 с боеприпасами к ним, два водолазных катера и 100 снайперских винтовок с 30 тысячами боеприпасов. В Минобороны Нидерландов сообщили, что этот груз был отправлен в воскресенье на грузовом самолете С-17 "в одну из стран Восточной Европы", откуда будет доставлен на Украину грузовиками по земле, передает РИА "Новости".

Решение отправить на Украину оружие приняли 27 февраля и в Словакии. Там сообщили, что по просьбе Киева направят системы ПВО, противотанковые снаряды и другие оружие на сумму 4,5 миллиона евро.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести армию в режим боевого дежурства.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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