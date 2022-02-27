Глава Чечни считает, что медлить нельзя

Рамзан Кадыров высказался о кризисе на Украине в своем телеграм-канале. Чеченский лидер заявил, что спецоперация слишком долго длится из-за медлительной тактики. Он считает, что пора начинать крупномасштабную операцию и освобождать города от нацистов и бандеровцев.



Кадыров призвал к "решительному штурму". Он обратился лично к президенту РФ Владимиру Путину и попросил отдать приказ. По словам Кадырова, пора покончить с националистами и террористами, по чьей вине гибли люди и в Чеченской республике. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что бандеровцы "вооружены до зубов" и не стоит с ними нянчиться и надеяться, что киевские власти, наконец, проявят благоразумие.

Ранее СМИ сообщили, что украинская сторона все же согласилась приехать на переговоры с российской делегацией. Подробности – в нашем материале.