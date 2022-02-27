"Почему вы сейчас заверещали": Михалков крепко приложил российских звезд

"Почему вы сейчас заверещали": Михалков крепко приложил российских звезд
Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Призывы остановить военную спецоперацию России режиссер считает лицемерием

В очередном выпуске программы "Бесогон" Никита Михалков выдал истинную причину поведения ряда российских звезд. Речь шла о тех, кто выступил против спецоперации России на Украине. В их числе были Максим Галкин, Ксения Собчак, Юрий Дудь, Валерий Меладзе и другие.

Он напомнил о событиях 2014 года на Украине, а также о том, что впоследствии происходило на Донбассе и задал вопрос "плакальщикам".

"…а что же вы молчали восемь лет?"

Михалков раскрыл истинную, по его мнению, причину подобных выступлений. Российские звезды "заверещали", испугавшись санкций. Режиссер отметил, что у многих дети учатся за границей, есть недвижимость, яхты и прочее.

"Не дай Бог что-нибудь, так сказать, перекроют", – отметил Михалков.

Ранее Михалков назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. Политик чуть было не развалил страну.

Об артистах, которые поддержали решение президента Владимира Путина по Донбассу, читайте в нашей подборке.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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