Призывы остановить военную спецоперацию России режиссер считает лицемерием

В очередном выпуске программы "Бесогон" Никита Михалков выдал истинную причину поведения ряда российских звезд. Речь шла о тех, кто выступил против спецоперации России на Украине. В их числе были Максим Галкин, Ксения Собчак, Юрий Дудь, Валерий Меладзе и другие.



Он напомнил о событиях 2014 года на Украине, а также о том, что впоследствии происходило на Донбассе и задал вопрос "плакальщикам".

"…а что же вы молчали восемь лет?"

Михалков раскрыл истинную, по его мнению, причину подобных выступлений. Российские звезды "заверещали", испугавшись санкций. Режиссер отметил, что у многих дети учатся за границей, есть недвижимость, яхты и прочее.

"Не дай Бог что-нибудь, так сказать, перекроют", – отметил Михалков.

Ранее Михалков назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. Политик чуть было не развалил страну.

Об артистах, которые поддержали решение президента Владимира Путина по Донбассу, читайте в нашей подборке.