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В очередном выпуске программы "Бесогон" Никита Михалков
выдал истинную причину поведения ряда российских звезд. Речь шла о тех, кто
выступил против спецоперации России на Украине. В их числе были Максим Галкин,
Ксения Собчак, Юрий Дудь, Валерий Меладзе и другие.
Он напомнил о событиях 2014 года на Украине, а также о том, что впоследствии происходило на Донбассе и задал вопрос "плакальщикам".
"…а что же вы молчали восемь лет?"
Михалков раскрыл истинную, по его мнению, причину подобных выступлений. Российские звезды "заверещали", испугавшись санкций. Режиссер отметил, что у многих дети учатся за границей, есть недвижимость, яхты и прочее.
"Не дай Бог что-нибудь, так сказать, перекроют", – отметил Михалков.
Ранее Михалков назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. Политик чуть было не развалил страну.
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