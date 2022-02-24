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Дмитрий Гордон опубликовал на своем канале в YouTube короткое видео, посвященное военной операции России на Украине. Он обратился к российским матерям, а также журналистам Ксении Собчак и Юрию Дудю.
Он заявил, что на сегодняшний день под боем оказались большинство украинских городов.
"Ваши дети будут погибать здесь, не получится иначе", – сказал он.
Гордон призвал народ России требовать от властей остановить войну.
"Ксения Собчак, я обращаюсь к тебе. Юра Дудь, я обращаюсь к тебе. Делайте все, остановите это", – подытожил журналист.
Как другие российские и украинские знаменитости отреагировали на обострение ситуации на Украине – в материале "Утра".
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