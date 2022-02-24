Украинский журналист выступил с обращением из Киева

Дмитрий Гордон опубликовал на своем канале в YouTube короткое видео, посвященное военной операции России на Украине. Он обратился к российским матерям, а также журналистам Ксении Собчак и Юрию Дудю.

Он заявил, что на сегодняшний день под боем оказались большинство украинских городов.

"Ваши дети будут погибать здесь, не получится иначе", – сказал он.

Гордон призвал народ России требовать от властей остановить войну.

"Ксения Собчак, я обращаюсь к тебе. Юра Дудь, я обращаюсь к тебе. Делайте все, остановите это", – подытожил журналист.

Как другие российские и украинские знаменитости отреагировали на обострение ситуации на Украине – в материале "Утра".