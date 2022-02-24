Шойгу издал специальное распоряжение по пленным украинской армии

Шойгу издал специальное распоряжение по пленным украинской армии
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Российские военные в первый день спецоперации уничтожили четыре турецких "Байрактара"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выпустил специальные распоряжения всем командирам подразделений, участвующих в особой операции Москвы в отношении Киева по защите ЛНР и ДНР, относиться с уважением к украинским военнослужащим.

Министр напомнил, что они давали присягу народу Незалежной и подчинялись приказам командования, в отличие от местных националистов. Кроме того Шойгу призвал создать безопасные коридоры для "выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям", передает телеграм-канал РИА "Новости".

Также Минобороны отчиталось о результатах точечных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках принуждения киевского режима к миру Донбассе и в целом в соборной.

Поданным ведомства, из строя выведены 74 наземных объекта ВСУ, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1". В ходе операции сбиты украинский боевой вертолет и 4 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2".

Есть и потери с российской стороны.

"В ВКС России в результате ошибки пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25, летчик катапультировался и уже находится в своей части", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что во время боевых действий в Донбассе сдались 14 украинских военнослужащих. Позже в аккаунте проекта WarGonzo в телеграм-канале появилась фотография, подтверждающая этот факт. Уточняется, что военные ВСУ попали в плен под Волновахой (Донецкий регион). А также в Сеть попало и соответствующее видео.


Ранее сегодня ФСБ сообщила о десятках сотрудников Погранслужбы Украины, которые перешли на территорию РФ, не желая воевать.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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