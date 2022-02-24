На территории Незалежной могут появиться новые республики

После окончания спецоперации Москвы по принуждению киевского режима к миру Украина в будущем может не сохраниться как суверенное государство. Вероятно на ее месте появятся отдельные республики с другими названиями. Подобное предположение высказал политолог, член Зиновьевского клуба "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев.

"Я не уверен, что вообще останется какая-либо страна с таким названием – Украина, потому что республики на ее месте, которые скорее всего возникнут, – может быть, они не захотят пользоваться этим словом", – цитирует мнение эксперта РИА "Новости".

Он напомнил, как в свое время от фашистской и гитлеровской идеологии был избавлен немецкий народ. Нация получила "серьезную прививку", причем не вся, а лишь та ее часть, которая была виновна в тягчайших преступлениях Третьего рейха, одним словом, руководство страны, ее верхушка.

"Денацификация была проведена в Германии, она должна быть и будет, скорее всего, проведена на пространстве Украины", – считает политолог.

Напомним, ранее в четверг, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, в ходе которой Москва будет "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины".

Во второй половине дня Минобороны отчиталось о результатах точечных ударов по инфраструктуре ВСУ по всей территории Незалежной. Кроме того, сообщается о сдаче украинских военных в плен армиям ДНР и ЛНР, а также массовому бегству сотрудников Погранслужбы соборной в Россию

