Обострение кризиса в стране продолжается

Киев сделал официальный запрос помощи у Брюсселя. Об этом в своем Twitter написал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Как поясняет "Свободная пресса", Украина попросила медицинские средства черезМеханизм гражданской защиты ЕС.

"Я призываю все государства-члены и государства-участники немедленно откликнуться предложениями помощи. Время помочь – СЕЙЧАС", – обратился он.

Происходящее на Украине Ленарчич назвал "совершенно неоправданным российским вторжением".