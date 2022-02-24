Украина запросила экстренную помощь у Евросоюза

Обострение кризиса в стране продолжается

Киев сделал официальный запрос помощи у Брюсселя. Об этом в своем Twitter написал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Как поясняет "Свободная пресса", Украина попросила медицинские средства черезМеханизм гражданской защиты ЕС. 

"Я призываю все государства-члены и государства-участники немедленно откликнуться предложениями помощи. Время помочь – СЕЙЧАС", – обратился он.

Происходящее на Украине Ленарчич назвал "совершенно неоправданным российским вторжением". 

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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