Захарова указала на главную причину спецоперации на Украине

Захарова указала на главную причину спецоперации на Украине
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Москве призвали Европу и НАТО хорошо подумать над угрозами Зеленского по ядерному оружию

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что отправной точкой для начала военной спецоперации Москвы против киевского режима по защите ЛНР и ДНР послужили заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах постмайданных вождей вернуть неньке ядерный арсенал.

Решение Кремля она пояснила в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю...", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Захарова призвала лидеров европейских стран "на натовских сборищах" хорошенько подумать над заявлениями пана Зеленского и других украинских руководителей по поводу ядерного оружия.

Напомним, 19 февраля Владимир Александрович выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, где сообщил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Экс-комик не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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