Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что отправной точкой для начала военной спецоперации Москвы против киевского режима по защите ЛНР и ДНР послужили заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах постмайданных вождей вернуть неньке ядерный арсенал.
Решение Кремля она пояснила в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю...", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Захарова призвала лидеров европейских стран "на натовских сборищах" хорошенько подумать над заявлениями пана Зеленского и других украинских руководителей по поводу ядерного оружия.
Напомним, 19 февраля Владимир Александрович выступал на Мюнхенской конференции
по безопасности, где сообщил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.
Экс-комик не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.
Российские военные в первый день спецоперации уничтожили четыре турецких "Байрактара"
В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины