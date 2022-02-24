Зеленский обратился к гражданам России на русском языке

Зеленский обратился к гражданам России на русском языке
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеЭксперт спрогнозировал будущее ВСУ после спецоперации России
Лидер Незалежной сообщил о плененных военных ВС РФ и о "много сбитой авиации" ВКС

Президент Украины Владимир Зеленский раз третий за сутки выступил перед нацией и сообщил, что армия страны ведет бои почти по всей стране, берет в плен российских военнослужащих, пообещал защитить суверенитет Незалежной и призвал россиян выходить на митинги в центре Москвы. Последнюю сентенцию экс-комик изобразил на русском языке.

Таким образом лидер нации пытается убедить сограждан, что власти страны сохранят для украинцев свободу и независимость, а также предотвратить панику среди населения. В частности, пан Зеленский заявил, что не Украина избрала путь войны, но именно Киев предлагает вернуться на путь к миру.

"Все, что было сделано Россией с 2000-го года, может быть сейчас просто сожжено в прямом эфире, на глазах всего мира", – сообщил глава государства.

Он отметил, что в рядах ВСУ есть потери, однако украинским военным удалось захватить в плен и представителей ВС РФ, причем некоторым из них "наши врачи оказывают помощь". Кроме того, утверждает пан Зеленский, уничтожено "много российской авиации и техники".


По его словам, "много россиян шокировано" и выступает в соцсетях против войны, однако руководство РФ вряд ли это увидит, поэтому он обратился с просьбой к гражданам России.

"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что наступаете на независимую страну, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны... Я очень хочу, чтобы вы высказывались на Красной площади или где-нибудь еще на улицах вашей столицы или в иных городах России, кроме соцсетей", – призвал украинский президент.

Вероятно, он забыл, что именно в Незалежной нет доступа к российским сетям и телевидению, а не наоборот.

Добавим, что сегодня в результате точечных ударов ВС РФ уничтожены 74 наземных объекта ВСУ, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1".

В Донбассе во время боевых действий сдаются украинские военнослужащие. Сначала появились видеокадры 14 плененных вэсэушников под Волновахой, а позже – 10 военнослужащих 53-й бригады ВСУ в Николаевке. Все это по Донецкому региону.


Как напоминает "Радио 1", ранее в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе против киевского режима по защите ЛНР и ДНР. Глава государства заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, а лишь ее демилитаризация и денацификация.

Что касается митингов и демонстраций в РФ, пан Зеленский, вероятно, не в курсе, что в России в связи с пандемией действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Кроме того, полиция, прокуратура и СК сегодня уже предупредили об ответственности граждан, вплоть до уголовной, за участие в несогласованных акциях.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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