Украинской армии вновь понадобятся деньги на восстановление

Вооруженным силам Украины будет крайне сложно быстро восстановиться после спецоперации, которую сейчас проводит России против киевского режима по демилитаризации Незалежной и по защите ЛНР и ДНР. Такой прогноз о будущем украинской армии дал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист отметил, что только за сегодняшний день ВС РФ точечными ударами разрушили управление войсками ВСУ, систему ПВО, ВВС, ВМС, штабы связи, управления, логистики, а также склады с боеприпасами и военной техники.

"Из чего восстанавливать, и кто им на это деньги даст?" – цитирует "Лента.ру" Леонкова.

Позже в четверг, 24 февраля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков привел новые данные о результатах спецоперации, особо подчеркнув, что благодаря огневой поддержке нашей артиллерии и авиации, группировки войск ДНР и ЛНР "прорвали хорошо оборудованную оборону украинских войск и продвинулись на 6-8 км вглубь Донбасса.

"Обеспечен выход российских войск к Херсону, разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым", – сообщил генерал-майор.

По его информации, после точечных ударов ВС РФ выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры соборной, сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника "Байрактар ТБ-2".

Конашенков добавил, что российские военные успешно выполнили все поставленные перед ними на день задачи.

Что касается работы Северо-Крымского канала, что сначала объект обследуют инженеры. По словам главы Республики Сергея Аксенова, решение о запуске воды по СКК будет принято завтра, 25 февраля, передает "Крыминформ". Главное, что сейчас он находится под охраной ВС России.

