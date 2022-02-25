Зеленский через Макрона передал Путину просьбу о переговорах

Главное за ночь по военной спецоперации на Украине – в нашей подборке.



Французский лидер Эммануэль Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину вечером 24 февраля. Он признался, что говорил с Москвой по просьбе главы Украины Владимира Зеленского, который не смог с ней связаться, и передал просьбу о разговоре с украинской стороной. Также Макрон попросил Путина о "скорейшем прекращении боевых действий, отмечает "Свободная пресса".

Франция пообещала выделить для Украины 300 миллионов евро. Кроме того, Киеву помогут военной техникой, заявил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Париж введет санкции против Москвы помимо общеевропейских, отмечает "Общественная служба новостей".

По Ростовской области ударило порядка 14 снарядов со стороны Украины. Об этом сообщил Следственный комитет России. Следователи завели уголовные дела. Уточняется, что снаряды прилетели с подконтрольного Киеву участка.

Зеленский распорядился провести мобилизацию в течение 90 суток. Украинский президент подписал соответствующий указ.

В США тем временем потребовали исключить нашу страну из постоянных членов Совбеза ООН. Резолюцию разработали американские конгрессмены.

Зеленский обратился к нации по итогам первого дня военной спецоперации России на Украине. Глава государства обвинил Запад в поддержке "только на словах", отмечает "Пятый канал". Делом помогать никто не торопится, заявил политик.



"Мы остались одни".

В пятницу, 25 февраля, пройдет экстренный саммит НАТО по ситуации на Украине. Начало запланировано на 17:00 по Москве, передает РИА ФАН.

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