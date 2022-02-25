Нацбанк Украины запретил все операции с российским рублем

Нацбанк Украины запретил все операции с российским рублем
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Государственная экономика работает в чрезвычайном режиме

Украинский нацбанк принял решение о запрете валютных операций с рублями Российской Федерации и Белоруссии. Об этом стало известно сегодня, 25 февраля.

Пресс-служба украинского регуляора сообщает, что НБУ вынес соответствующий запрет на проведение любых операций с использованием российской и белорусской валют.

Вместе с тем Национальный банк Украины вынес запрет для банковских организаций Незалежной на осуществление расчетов с физическими или юридическими лицами, которые являются резидентами Российской Федерации или Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сайт регулятора (заблокировано на территории РФ).

Известно, что нацбанк работает в режиме чрезвычайной ситуации. В связи с этим украинский регулятор принял ряд мер из-за операции российской армии, о чем сообщал председатель Нацбанка Кирилл Шевченко. Кроме вышеупомянутых, регулятор запретил все трансграничные операции по платежам в валютах. Исключение составляют лишь задачи, поставленные правительством.

На Украине снятие наличных средств ограничено – не более 100 тысяч гривен за день. Однако, заверил председатель НБУ, наличные средства поступают в банкоматы без ограничений.

Ранее эксперты оценили возможность использования рунета в случае возможных санкционных мер со стороны коллективного Запада. В связи с затруднениями, связанными с доступом в интернет-сайты, у населения появились опасения, что в дальнейшем работа Интернета для россиян будет осложнена. Однако специалисты полагают, что внутри РФ изменения могут коснуться иностранных сервисов. Что касается отечественных банков, работающих в AppStore и Google Play, то они находятся в группе риска.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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