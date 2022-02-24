Существуют риски оказаться вне доступа к ютубам и фейсбукам

Некоторые затруднения с доступом к сайтам ряда ведомств и соцсетей, которые возникали сегодня у россиян на фоне начала операции Москвы против киевского режима по демилитаризации Украины и по защите ЛНР и ДНР, скорее всего, связаны с большим наплывом пользователей на интернет-платформы.

Однако издание BFM поинтересовалось у экспертов, насколько от возможных западных санкций защищен рунет и могут ли граждане нашей страны остаться без доступа к таким сайтам, как, например, ютуб и "Фейсбук". Специалисты считают, что внутри РФ интернет будет работать в любом случае, опасения есть только касательно иностранных сервисов.

"Сам по себе российский внутренний интернет работать будет, и если возникнут неприятности, то это, скорее всего, будет связано с зарубежной частью. Основные риски – это не то, что у нас отключат интернет, это очень глобально звучит, для внутренних нужд это вряд ли осуществимо, а то, что нас отключат от зарубежного интернета", – заметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ Герман Клименко.

По его мнению, могут пострадать все отечественные банки, которые находятся в AppStore и Google Play и регулируются законодательством США, если они попадут под санкции, в том числе и со стороны Вашингтона. Он пояснил, что существуют риски оказаться именно без мобильных приложений финучреждений, при этом сами они будут продолжать работать.

В качестве примера Клименко привел Крым, где, скажем, россиянам доступен Google как сервис поиска, однако платежные сервисы уже не функционируют.

С его точкой зрения согласен президент Фонда информационной демократии, бывший замминистра связи России Илья Массух.

По его словам, внутри страны IT-инфраструктура достаточно стабильна, поскольку создан российский сегмент всемирной сети.

"Мы не сильно зависим от внешних угроз по отключению интернета. Другое дело, существуют глобальные сервисы. Если будут политические и экономические решения, неправильно надеяться на то, что они будут 100% доступны", полагает специалист.

Массух привел в пример глобальный сервис по бронированию и покупке авиабилетов, в систему которого входит, в частности, "Аэрофлот". Вот в этой части могут быть проблемы, подчеркнул эксперт.

Что касается банковской инфраструктуры, то она давно задублирована. Да, указал Массух, сами банкоматы действительно работает в основном на зарубежных операционных системах и с западным IT-обеспечением, но "связь с ним осуществляется локальными средствами, и зависимости не будет". Кроме того, внутри страны создана национальная платежная система.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе по защите ЛНР и ДНР. Глава государства заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, а лишь ее демилитаризация и денацификация. Сегодня ВС РФ выполнили все поставленные перед ними задачи.

Позже вечером сегодня глава США Джо Байден выступил с очередным осуждением в адрес России и анонсировал новые "сокрушительные пакеты санкций и других экономических мер" в отношении Москвы.

