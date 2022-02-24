Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
838 новости
После эскалации ситуации на Украине американский президент Джо Байден встретился с лидерами G7, чтобы обсудить контрмеры в отношении России. Все, по его словам, готовы действовать решительно.
"Мы договорились двигаться вперед в отношении сокрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", – написал Байден на своей странице в Twitter.
Ранее британский премьер Борис Джонсон рассказал, что санкции Лондона против Москвы будут нацелены на то, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.
Российские военные в первый день спецоперации уничтожили четыре турецких "Байрактара"
В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины