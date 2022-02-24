Глава Вашингтона выразил поддержку украинцам

После эскалации ситуации на Украине американский президент Джо Байден встретился с лидерами G7, чтобы обсудить контрмеры в отношении России. Все, по его словам, готовы действовать решительно.

"Мы договорились двигаться вперед в отношении сокрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", – написал Байден на своей странице в Twitter.

Ранее британский премьер Борис Джонсон рассказал, что санкции Лондона против Москвы будут нацелены на то, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.