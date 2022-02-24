Отключение страны от SWIFT в будущем возможно

Британский премьер Борис Джонсон объявил, что Лондон вводит блокирующие санкции против российского банка ВТБ и "Аэрофлота".

Также ограничения вводятся в отношении граждан России – теперь им будет разрешено иметь ограниченное количество средств на счетах в банках Британии.

После военной операции Москвы Лондон решил запретить экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. По словам Джонсона, новые координированные санкции будут включать отказ от российских нефти и газа.

"Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономки", – заявил премьер Великобритании.

Санкции также ввели против сына главы ФСБ, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова и Кирилла Шамалова.

Джонсон отметил, что отключение РФ от SWIFT может стать следующим шагом Запада из-за спецоперации на территории Украины.

Британский премьер заявил, что санкции будут введены и против Белоруссии – так Лондон решил отреагировать на роль Минска в военной операции в Донбассе. Украинским властям при этом готовы предоставить убежище на территории Великобритании.

Ранее президент Владимир Путин начал встречу с российскими бизнесменами. Одной из ключевых тем заседания – противостояние новым антироссийским санкциям.