Путин начал встречу с олигархами на фоне военной операции на Украине. Онлайн

Путин начал встречу с олигархами на фоне военной операции на Украине. Онлайн
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент отметил, что заседание проходит в необычных условиях

Владимир Путин встретился с крупными представителями российского бизнеса в Кремле. Встреча проходит в том же зале, где постоянные члены Совбеза одобрили признание ДНР и ЛНР.

"К сожалению, наша с вами встреча проходит в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее", – отметил он перед стартом.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что теперь из-за сложной геополитической ситуации бизнесу придется работать в сложных условиях, поскольку новые санкции окажутся жестче. Он призвал всех работать эффективнее, стараясь не допустить скачков цен и сокращений на рабочих местах. 

Шохин обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне новых ограничений со стороны Запада. В первую очередь, санкции могут сказаться на сроках реализации проектов, поэтому нужны меры поддержки. 

"Минимизация внешних рисков может быть достигнута за счет регулирования цифровых активов и налоговых стимулов для них", – заявил глава РСПП.

Президент России, в свою очередь, подчеркнул, что происходящее сейчас на Украине – вынужденная мера, поскольку поступить иначе российские власти не могли. 

"Все попытки договориться – по нулям", – отметил он.

Однакл, несмотря на угрозы со стороны Запада, Путин выразил у

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Источник: РБК ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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