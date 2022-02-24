Две европейские страны перестали выдавать визы россиянам из-за Украины

Две европейские страны перестали выдавать визы россиянам из-за Украины
Фото: depositphotos.com
Консульская деятельность этих государств ЕС временно приостановлена

Власти Латвии и Чехии приняли решение временно прекратить выдачу виз россиянам из-за проведения Россией спецоперации на Украине.

Как пишет "Ъ", сбор заявлений на визы от российских граждан прекращен из-за остановки работы генконсульств. Исключению подлежат лишь случаи, когда шенген требуется по гуманитарным соображениям. 

Вслед за Чехией на аналогичный шаг пошли власти Латвии. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями", – написал он.

После признания независимости ЛДНР Россией в Латвии выступали с предложением к другим членам ЕС прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Некоторые политики посчитали меру "драконовской", но ппообещали ее рассмотреть.

Источник: Ъ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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