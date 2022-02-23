Выдача шенгенских виз гражданам РФ может быть под запретом

Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс предложил Евросоюзу перестать выдавать туристические визы россиянам. Об этом сообщает издание Neatkarīgā Rīta Avīze.

Колс отметил, что политику Кремля в отношении Украины и Донбасса многие россияне – почти 70% – одобряют. При этом страны НАТО они считают агрессором, который причастен к обострению украинского кризиса.

"Если это позиция широкой общественности в России, то она никак не стыкуется с тем, что они (граждане РФ) едут отдыхать в агрессивные страны", – заявил он.

Он предложил другим членам Евросоюза рассмотреть его инициативу.

Глава комитета Сейма по европейским делам Вита Анда Терауда считает, что подобную меру следует обсудить всем представителям европейских стран, хотя, по ее мнению, запрет на выдачу шенгенских виз является "драконовским".

К слову, в Эстонии подобное решение могут поддержать – ранее с аналогичным предложением выступал экс-президент Тоомас Хендрик-Ильвес.

На Западе признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик восприняли резко – сразу после подписания указа ряд стран ввел против Москвы санкции. Американский президент Джо Байден заявил, что так Кремль начал свое вторжение на Украину, однако во Франции с его мнением не согласились.