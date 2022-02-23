Глава Минфина Франции осадил Байдена за слова о России

Глава Минфина Франции осадил Байдена за слова о России
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В Париже призвали внимательней следить за действиями Путина

Американский президент Джо Байден во время своего выступления, посвященному новым антироссийским санкциям из-за признания независимости ЛДНР, объявил, что Россия начала "вторжение" на Украину. Однако во Франции с заявлением лидера не согласились.

Напомним, вчера, 22 февраля, США ввели санкции против суверенного долга России. Байден, комментируя свое решение, пояснил, что, по его мнению, Владимир Путин с помощью указа о ДНР и ЛНР готовится к захвату новой территории.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр считает, что президент Америки немного погорячился в своих заявлениях, передает РИА "Новости". Он посоветовал Байдену взвешивать свои слова, прежде чем что-либо говорить.

"Вторжение – это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации", – заявил чиновник в эфире BFMTV.

Ле Мэр полагает, что для окончательных выводов надо понаблюдать за тем, какие шаги предпримет российский президент в отношении Донбасса в ближайшее время. При этом политик отметил, что признание независимости регионов стало попыткой посягнуть на территориальную целостность Украины. 

Ранее Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение на использование российской армии за границей. Спустя час после обращения российского президента его просьба была одобрена. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров
По теме

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Нож в спину России: Германия заявила об остановке "Северного потока - 2"

Европа продолжает закручивать гайки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей