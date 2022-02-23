В Париже призвали внимательней следить за действиями Путина

Американский президент Джо Байден во время своего выступления, посвященному новым антироссийским санкциям из-за признания независимости ЛДНР, объявил, что Россия начала "вторжение" на Украину. Однако во Франции с заявлением лидера не согласились.

Напомним, вчера, 22 февраля, США ввели санкции против суверенного долга России. Байден, комментируя свое решение, пояснил, что, по его мнению, Владимир Путин с помощью указа о ДНР и ЛНР готовится к захвату новой территории.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр считает, что президент Америки немного погорячился в своих заявлениях, передает РИА "Новости". Он посоветовал Байдену взвешивать свои слова, прежде чем что-либо говорить.

"Вторжение – это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации", – заявил чиновник в эфире BFMTV.

Ле Мэр полагает, что для окончательных выводов надо понаблюдать за тем, какие шаги предпримет российский президент в отношении Донбасса в ближайшее время. При этом политик отметил, что признание независимости регионов стало попыткой посягнуть на территориальную целостность Украины.

Ранее Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение на использование российской армии за границей. Спустя час после обращения российского президента его просьба была одобрена.