Верхняя палата парламента поддержала просьбу главы государства - в Донбасс отправятся миротворцы

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ за пределами Отечества. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко во вторник, 22 февраля.

Политик отметила, что просьбу главы государства Совфед рассмотрит в открытом режиме, передают агентства.

Согласно тексту обращения верховный главнокомандующий просит права на использование российской армии за рубежом в рамках договоров с ДНР и ЛНР, которые были подписаны аккурат накануне.



Свое слово сказали и в Минобороне РФ. Как сообщил статс-секретарь, замминистра ведомства Николай Панков на заседании Совета Федерации, количество жертв в Донбассе увеличивается. Киевский режим выпускает по народным республикам до 2 тыс снарядов в день.

"Число невинных жертв растет. Ситуация в Донбассе обостряется, мы должны взять жителей под защиту", – отметил Панков.



Совфед поддержал просьбу Путина единогласно. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

"Исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе", – подчеркнула Матвиенко.

На решение Совфеда кратко отреагировал военкор Евгений Поддубный, который сейчас находится в прифронтовой зоне.

"Принуждение Украины к здоровому образу жизни. Поддержка декоммунизации. Отлучение от дурной компании. Z значит zdorovje", – написал журналист в телеграм-канале.

Ранее во вторник, 22 февраля, Госдума единогласно одобрила соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. После этого данный документ ратифицировала и верхняя палата парламента.

