Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР

На церемонии присутствовали главы республик

Владимир Путин вместе главой ДНР и ЛНР подписал указ о независимости республик в Кремле.

Договор подразумевает оказание помощи регионам и взаимное сотрудничество. Пушилин и Пасечник просили российского президента также оказать содействие и в оборонной сфере. 

Перед подписанием документов глава России обратился к народу с речью, посвященной ситуации вокруг признания независимости Донбасса. 

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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