Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР

Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
836 новости
Владимир Путин вместе главой ДНР и ЛНР подписал указ о независимости республик в Кремле.
Договор подразумевает оказание помощи регионам и взаимное сотрудничество. Пушилин и Пасечник просили российского президента также оказать содействие и в оборонной сфере.
Перед подписанием документов глава России обратился к народу с речью, посвященной ситуации вокруг признания независимости Донбасса.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной