Решение было принято после обращения глав регионов

После экстренного заседания Совета безопасности РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Такое заявление он сделал во время обращения к россиянам.

Ранее главы республик обратились к президенту России с просьбой подтвердить документально их независимость – законопроект, одобренный Госдумой, уже лежал на столе российского лидера и требовал окончательного решения.

На саммите президент выслушал доклады по ситуации от Лаврова, Козака, Бортникова, Шойгу и Медведева по ситуации с Донбассом – все подвели к тому, что признание независимости регионов является вынужденной мерой. Подробнее – в материале "Утра".

Президент подчеркнул, что на повестке не стоял вопрос о вхождении регионов в состав РФ – лишь их независимость.

По итогу заседания, Лавров и Шойгу отметили, что другого пути, кроме признания республик, нет.

"Нам не оставили выбора, однозначно надо признавать ДНР и ЛНР", – отметил министр обороны.

Сперва, перед признанием республик, Владимир Путин заявил, что современная Украина "целиком и полностью создана Россией", причем с отчуждением российских территорий.

"Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые смелые националисты не мечтали?", – отметил он.

Глава России заявил, что архитектор современной Украины – Владимир Ильич Ленин. Однако потомки сейчас сносят его памятники по всей стране.

"Мы покажем Украине, что значит настоящая декоммунизация", – отметил президент, говоря о Донбассе.

Он сказал, что большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины. Глава обвинил Компартию СССР в фальсификациях и потворстве национализму внутри собственных элит.

"Еще за 2 года до развала СССР его судьба была решена", – заявил Путин.

Несмотря на обман, народ России признал новые территориальные рамки и отделившиеся после этого государства, а также помогал странам СНГ в развитии – в частности, Украине, подчеркнул он. Общая выгода для украинского бюджета с 1993 по 2013 год составила порядка 250 миллиардов долларов.

"Но вместо партнерства стало превалировать иждивенчество", – отметил глава.

Путин заявил, что Киев стал злоупотреблять своим положениям, воруя энергоресурсы и торгуя с Западом, а после предъявляя России территориальные претензии.

По его словам, коррупция "разъела" все системы украинской власти – постоянные переделы внутри государства и привели к Майдану. Но это не приблизило Украину к прогрессу, ситуация зашла в тупик, страна в кризисе.

"Приданное от Российской империи и СССР в современной Украине "промотали и растащили по карманам", – отметил президент.

Президент вспомнил и про Крым. Он отметил, что граждане полуострова сделали свой выбор, но украинские власти не могут с этим смириться. К тому же, на Украине намеревались втянуть в Россию в противостояние с другими государствами с помощью Донбасса.

"Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", – заявил он, говоря о риске создания ядерного оружия украинскими военными.

Лидер заявил, что западные кураторы используют Украину для подготовки плацдарма для военного противостояния с Россией.

Президент подчеркнул, что вступление Киева в НАТО стало бы прямой угрозой для Москвы. Даже если завтра этого не произойдет, то в историческом плане это ничего не меняет.

Владимир Путин заявил, что США не нужна такая большая страна, как Россия – отсюда и все наплевательское отношение к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

"Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной", – рассказал глава.

По его словам, вступление Украины в НАТО – лишь вопрос времени. Но тогда многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Тем не менее, отметил он, Москва всегда выступает за решение даже самых сложных проблем дипломатическим способом, несмотря на поведение западных коллег.

Когда уровень угроз в отношении России многократно возрастает, то мы имеем право отвечать, подчеркунл Путин.

По его словам, западный мир предпочитает не замечать геноцида коренного населения на Донбасе только потому, что они не поддержали спонсируемый на Украине госпереворот.

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно принять независимость Донецкой и Луганской народных республик", – объявил Владимир Путин.

Он поручил правительству подготовить необходимые документы, также обратившись к украинским властям, попоросив прекратить все боевые действия в регионах. В противном случае вся ответственность за гибель мирных жителей будет лежать на киевских властях.