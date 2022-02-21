Путин созвал экстренное заседание Совбеза из-за Донбасса. Главное

Президент отреагировал на просьбу глав республик

Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, посвященное ситуации в Донбассе. В преддверии саммита, главы ЛДНР обратились к российскому президенту с просьбой признать независимость республик – соответствующий законопроект уже был одобрен Госдумой и требовал заключительного решения главы.

Путин отметил, что Россия делала все необходимое, чтобы решить противоречия по регионам мирным путем, однако киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Он подчеркнул, что на Украине не собираются выполнять Минские соглашения, поэтому цель заседания – определить дальнейшие шаги, с учетом обращений глав ДНР и ЛНР.

Президент заявил, что вопрос признания независимости регионов тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности. Он отдельно отметил, что если Украину примут в НАТО, то угроза для России возрастет в несколько раз.

"Приоритет России – не конфронтация, а обеспечение собственной безопасности",– сказал Путин.

Он поручил Лаврову и Козаку доложить о своих оценках ситуации по Донбассу.

Глава МИД отметил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО. По его словам, итоги мюнхенской конференции подтвердили, что страны Запада опираются в своих позициях на Вашингтон.

Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что американский президент Джо Байден заявил – принимать Украину в НАТО не планируется. Более того, возможен мораторий на вступление Киева в альянс, поскольку страна к этому не готова.

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Россия тратит астрономические суммы на содержание Донбасса.

"Западу и Украине не нужен Донбасс, они хотят заморозить конфликт", – заявил Козак.

Он заявил, что украинская сторона вместе с Западом пытается переложить на Россию расходы на содержание региона. Козак подчеркнул, что переговорный процесс по Минским соглашениям стоит на нулевой отметке с 2015 года. При этом украинская сторона держит в глубоком секрете свое видение статуса Донбасса.

Путин рассказал, что во время беседы Макрон объяснил стратегию Украину по региону – киевские власти прорабатывали возможность проведения там выборов по "формуле Штайнмайера".

Козак рассказал, что Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо. На вопрос президента, когда украинские власти будут выполнять Минские соглашения, он ответил емко:

"При обычном развитии событий никогда".

Следом слово взял глава ФСБ Бортников. Он заявил, что в ходе сегодняшней операции по ликвидации диверсантников один из украинцев был взят в плен. По его словам, в Россию уже въехало 68,5 тысяч беженцев.

Затем свое выступление начал Сергей Шойгу. Он рассказал, что у границ Луганской и Донецкой республик сосредоточено 59,3 тысячи военнослужащих Украины.

Министр обороны отметил, что на Украине есть специалисты, которые способны создать ядерное оружие – к примеру, на комплексах "Точка-У".

После выступлений Владимир Путин вредложил окончательно решить вопрос о признании независимости регионов. Дмитрий Медведев заявил, что США хотят поставить Россию в безвыходное положение, а сами территории не нужны Украине. Президент подчеркнул, что со стороны западных коллег наблюдаются угрозы и шантаж по этому вопросу.

"На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, а никаких признаков улучшения нет, единственном выходом останется признание правосубъектности этих территорий", – заявил он.

Медведев на Совбезе РФ сообщил, что давление будет запредельным, если Россия признает Донбасс, но он знает, как этому противостоять.

Валентина Матвиенко заявила, что "киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить", поэтому кризис длится там уже 8 лет.

"Для Украины – это территория, для России – это люди", – сказала она.

Она от лица Совфеда попросила президента признать независимость регионов.

Глава Совбеза Николай Патрушев заявил, что необходимо вести переговоры с США – и не просто так, а достигая конкретных целей. При этом следует сохранять территориальную целостность, суверенитет.

"Думаю, если мы признаем ДНР и ЛНР, то защитим и людей, и дадим им возможность работать", – отметил он.

Слово взял премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил, что подготовка к возможной реакции на признание независимости территорий ведется российскими властями давно.

Выступающий следом глава СВР Нарышкин указал, что тезис о планах "вторжения" России на Украину рождён в стенах Госдепа США.

"На Донбассе живут люди, которые хотят говорить и думать на русском", – уверяет он.

При этом, по его словам, выполнять Минские соглашения Киев не намерен – в связи с этим допускать возможность решения украинскими властями проблемы Донбасса силовым путем нельзя. Однако, считает он, Западу следует дать последний шанс, чтобы побудить Украину выполнять договоренности.

Глава МВД РФ Колокольцев заявил, что признавать ЛДНР нужно обязательно и в тех границах, которые были до оккупации.

Лавров заявил, что признание республик стало бы сигналом русскому миру – его нужно послать уже сейчас, поскольку за два-три дня размышлений позиция Запада не поменяется.

В конце заседания Владимир Путин объявил, что финальное решение будет принято сегодня, 21 февраля.