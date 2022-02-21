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Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Украины. Было уничтожено пять диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Во время столкновения для экстренной эвакуации нарушителей со стороны Украины границу пресекли две боевых машины ВСУ – они намеревались эвакуировать диверсантов, но были уничтожены.
С российской стороны потерь нет. Пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы после обнаружения украинских диверсантов.
Украинская сторона утверждает, что заявления России о сорванном вторжении – "фальшивые новости".
Сегодня утром, 21 февраля, в Ростовской области выпущенный с украинской стороны снаряд разнес погранпункт. Все обошлось без жертв.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной