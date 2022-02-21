Жертв среди военного состава РФ нет

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Украины. Было уничтожено пять диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Во время столкновения для экстренной эвакуации нарушителей со стороны Украины границу пресекли две боевых машины ВСУ – они намеревались эвакуировать диверсантов, но были уничтожены.

С российской стороны потерь нет. Пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы после обнаружения украинских диверсантов.

Украинская сторона утверждает, что заявления России о сорванном вторжении – "фальшивые новости".

Сегодня утром, 21 февраля, в Ростовской области выпущенный с украинской стороны снаряд разнес погранпункт. Все обошлось без жертв.