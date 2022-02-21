Снаряд упал в 150 метрах от границы

СМИ сообщают, что 21 февраля утром с украинской стороны выпустили снаряд, который разнес российский погранпункт в Ростовской области.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ, в результате никто не пострадал. ЧП случилось в 9.50 утра в 150 метрах от границы.

"Пострадавших нет, на месте работают саперы",

– говорится в сообщении.

Украинская сторона пока никак не комментирует случившееся.

На фоне обострения обстановки в Донбассе президент РФ Владимир Путин созывает экстренное заседание Совета безопасности. Повестку Кремль пока не озвучивал. Кроме того, у российского лидера сегодня запланировано несколько международных телефонных переговоров.

Ранее стало известно, что Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран созвонились сегодня ночью – обсуждалась ситуация в Донбассе.