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СМИ сообщают, что 21 февраля утром с украинской стороны выпустили снаряд, который разнес российский погранпункт в Ростовской области.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ, в результате никто не пострадал. ЧП случилось в 9.50 утра в 150 метрах от границы.
"Пострадавших нет, на месте работают саперы",
– говорится в сообщении.
Украинская сторона пока никак не комментирует случившееся.
На фоне обострения обстановки в Донбассе президент РФ Владимир Путин созывает экстренное заседание Совета безопасности. Повестку Кремль пока не озвучивал. Кроме того, у российского лидера сегодня запланировано несколько международных телефонных переговоров.
Ранее стало известно, что Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран созвонились сегодня ночью – обсуждалась ситуация в Донбассе.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной