Рассекречены подробности ночного разговора Путина и Макрона

Рассекречены подробности ночного разговора Путина и Макрона
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Стороны ищут дипломатический выход из ситуации в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин провел вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном очередной телефонный разговор по ситуации вокруг Украины в ночь на 21 февраля – это был второй диалог лидеров за день, первый же длился 1 час и 45 минут. Информацию довел до журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В воскресенье у лидеров состоялся диалог по поводу обострения в Донбассе. Оба главы государства договорились о работе над встречей трехсторонней рабочей группы в ближайшее время.

Позднее, указал Песков, примерно в час ночи по инициативе Елисейского дворца состоялся еще один разговор. Французский лидер позвонил Путину, коллеги продолжили обсуждение ситуации. На этот раз, отметили в Кремле, стороны договорились продолжать диалог по внешнеполитической линии и с помощью политических советников. Песков уточнил, что в ближайшее время между Москвой и Парижем возможны контакты на уровне глав министерств иностранных дел.

В ходе воскресного диалога с Макроном Путин указал, что украинская строна лишь имитирует переговорный процесс и продолжает отказываться от выполнениия Минских договрренностей. Оба лидера выразили необходимость в поиске дипломатического урегулирования ситуации. Контакты на уровне МИД и советников, говорится в официальном сообщении Кремля, призваны оказать содействие восстановлению режима прекращения огня и обеспечить прогресс в деэскалации, а также урегулировании донбасского конфликта. Вместе с тем президент России вновь указал на серьезность требований Москвы по гарантиям безопасности.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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