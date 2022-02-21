Загадочный знак на российской бронетехнике сбил с толку соцсети

Загадочный знак на российской бронетехнике сбил с толку соцсети
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Колонны замечены в нескольких десятках км от Незалежной

Пользователи социальных сетей обращают внимание на передвижение военной техники у границ Украины после обострения ситуации в Донбассе и обстрела региона со стороны ВСУ. В социальных сетях появляются видеоролики, на которых показана движущаяся техника Вооруженных сил России с опознавательным знаком Z, обведенным в квадрат.

По сообщениям соцсетей, техника с указанным опознавательным знаком замечена на территории Курской и Белгородской областей в нескольких десятках километров от Украины.

Наблюдатели указывают в комментариях отмечают, делясь наблюдениями: знак наносят не с помощью трафарета, а буквально от руки. Таким образом помечены не только бронетанковые единицы с бронетранспортерами, танками, БМП и прочими машинами, но и бензовозы, а также машины снабжения.

Официальных комментариев на эту тему, безусловно, не будет, поэтому средствам массовой информации приходится ориентироваться на "знающих" пользователей и военных аналитиков. Кое-кто предположил, что технику пометили флуоресцентной краской, чтобы "вертушки" случайно не накрыли огнем в ночное время суток своих.

"Милитарист" предположил, что речь идет о тактическом знаке, который применяется при военных действиях и наносится на борта и корму техники, что говорит о некоем временном объединении, а не перестраховке для быстрого распознавания с воздуха.

Кто-то утверждает в комментариях, что Z – кодовая операция, означающая небольшое усиление центра за счет передислокации группы небольших сил, когда основная часть не получала от командования приказа по наступлению.

В Донбассе тем временем продолжается эвакуация населения.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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