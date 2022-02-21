Эскалацию на юго-востоке используют для захвата власти на Украине

Прозападная оппозиция на Украине при поддержке националистов готовит новый госпереворот. С таким заявлением выступил в понедельник, 21 февраля, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

По его данным, украинская оппозиция уже начала "прощупывать" почву для очередного майдана, который стал вполне возможен на фоне недовольства общества президентом Владимиром Зеленским. Главным поводом для критики является невыполнение его главного предвыборного обещания – конфликт с Донбассом не только не урегулирован, но еще больше обострился.

"(Следуя) на поводу у западных хозяев, Киев планомерно осуществляет шаги, неизбежно ведущие к активизации боевых действий на Донбассе",

– отмечают в ЛНР. Тут и отказ от выполнения Минских соглашений, и поставка к линии разграничения западного оружия и боеприпасов, и разговоры о том, что пора переходить к силовому решению вопроса.

Но желающие захватить власть в Киеве не дремлют. Экс-президент Петр Порошенко уже выделил "на протестные акции с целью проведения очередного "Майдана" в период боевых действий (на юго-востоке) свыше 500 тысяч долларов". Это выяснили не только в Луганске. Чтобы противостоять зачинщикам уличных беспорядков с целью свержения власти, на Украине 18 февраля сформировано спецподразделение "для разгона массовых акций" – по данным Филипоненко, их уже снабдили огнестрельным оружием и спецсредствами.

Ранее изданиеEurAsian Times сообщило, что война на Украине нужна США, чтобы утвердить свое лидерство над Евросоюзом.