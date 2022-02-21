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В случае войны Запада с Россией "за Украину" пострадают не только участники этого противостояния, но и весь мир. На это указал эксперт Института исследований мира и конфликтов Пракаш Нанда.
По его оценке, ситуация сейчас весьма критическая, поскольку исторический опыт показывает: когда США хотят войны, они ее добиваются. Так было с Ираком, Сирией, Югославией, напоминает Нанда в статье индийского издания EurAsian Times. Сейчас все указывает на то, что президенту Джо Байдену очень нужна война на Украине. Но дело вовсе не в Киеве и его проблемах. Вашингтону нужно оружие, которое разрушит партнерство Москвы и Берлина.
Этого мнения придерживается и американский аналитик Майк Уитни.
"Если Россия и Германия станут друзьями, то США лишатся лидерства в Западной Европе. Такая перспектива Америку не устраивает. Поэтому ей нужна война на Украине, которая превратит Россию в агрессора и сплотит страны Запада под руководством США",
– считает Уитни.
Однако Россия – слишком сильная и важная страна, чтобы так просто вывести ее из игры. Во-первых, треть потребляемых Европой нефти и газа поставляются из России. Если страны ЕС откажутся от этих объемов или РФ остановит экспорт в этом направлении, им придется покупать СПГ у США и Катара. Но катарский газ сейчас поставляется, в основном, в Южную Корею, Японию, Индию. Следовательно, они тоже пострадают от дефицита энергоресурсов и повышения цен на них. У России же есть партнер – Китай – который готов бесконечно наращивать покупку углеводородов.
Второй удар будет нанесен по мировой промышленности. Россия обеспечивает 49% поставок на внешний рынок никеля, необходимого для мобильных телефонов и IT-индустрии. На ее долю приходится 42% мирового экспорта палладия, значительный объем меди, платины, алюминия. Без этих объемов начнутся сбои в производственных цепочках.
Третья проблема, которую создаст война с Москвой, - продовольственная. Россия является не только крупнейшим в мире производителем пшеницы, но и аммиака, калия, фосфатов и других удобрений. Их отсутствие на рынке взвинтит цены и в дальнейшем приведет к сокращению урожаев и голоду.
Что касается отключения от SWIFT, то эта проблема для Москвы будет не так уж велика, как пытаются ее представить на Западе. В конце концов, есть китайская система платежей, есть возможность подтверждения межбанковских переводов по телефону. Так что отключение создаст, конечно, неудобства для России и ее контрагентов, но к концу света это не приведет.
Ранее министр экономики РФ Антон Силуанов рассказал, что Москва будет делать, если США внедрят анонсируемые санкции против российских банков.
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