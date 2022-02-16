Силуанов сообщил о "финансовом щите" России на случай санкций

Силуанов сообщил о "финансовом щите" России на случай санкций
Антон Силуанов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Обычные вкладчики от западных мер не пострадают

Санкции, анонсированные США, безусловно, приведут к неприятным последствиям, но ничего катастрофичного не произойдет. У России есть "финансовый щит", который сможет уберечь экономику и гарантировать сохранность личных сбережений граждан. Об этом заявил в среду, 16 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Россия выстроила барьер, который защитит нас от санкционного удара.

"У нас есть "финансовый щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила",

– пояснил министр. Он признал, что если Запад применит к РФ ограничительные меры, то некоторая "волатильность" поначалу неизбежна. Но мы уже не раз сталкивались с подобным и успешно преодолевали. План действий разработан и применительно к новым угрозам.

"Если будут приняты санкции на банки (…) – обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными, в этих банках. У нас валютной ликвидности достаточно",

– приводит РИА "Новости" слова главы Минфина. Силуанов отметил, что разработанные в Вашингтоне антироссийские меры "подгадят" россиянам, но в целом на состояние финансово-экономической сферы страны не повлияют.

О том, что Вашингтон готов нанести мощный удар по экономике РФ в случае нападения Москвы на Киев, пару недель назад сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Деталями она делиться не стала "из стратегических соображений".

Ранее эксперты назвали США основным выгодоприобретателем украинского кризиса в плане расширения экспортного рынка, а вот с политической точки зрения победителем в данной ситуации называют президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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