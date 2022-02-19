Меры сдерживания уже согласованы западными лидерами

В случае военного конфликта с Украиной Российская Федерация столкнется с санкционными мерами – Европейский союз готов на этот случай ввести рестрикции, которые затронут наиболее чувствительные сферы. Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене.

Председатель ЕК уточнила, что речь идет о жестких мерах, которые ударят по российскому энергетическому сектору и высоким технологиям. Они будут введены в случае наступления на Украину, конфликт на территории которой якобы "создан Россией".

Вместе с тем председатель Еврокомиссии указала, что Москва навлечет на себя не только технологические, но и кредитные ограничения. Евросоюз вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой готов ограничить российской стороне доступ к мировому финансовому рынку и оградится от нее рядом запретов на экспорт, что нанесет удар по возможностям РФ в модернизации и диверсификации государственной экономики.

Фон дер Ляйен добавила, что и у Евросоюза, и у НАТО сохраняется абсолютное единство поводу внутриукраинской ситуации. Текущая ситуация, считает глава ЕК – самая мрачная для Европы после холодной войны.

"В Европе наблюдается крупнейшее с тех времен наращивание войск. Украина только что отметила тридцатилетие своей независимости. Поколение украинцев, детей демократии, выросли уже в свободной стране. Но ежедневно они сталкиваются с агрессией и вмешательством извне", – заявила председатель ЕК.

Фон дер Ляйен ранее сообщала, что в случае удара по российскому экспорту Европе придется столкнуться с перебоями поставок газа.