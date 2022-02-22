В Сети обсуждают планы Запада в отношении Москвы, Донецка и Луганска

Заявления лидеров западных стран о введении санкций против России в ответ на ее признание независимости ДНР и ЛНР были предсказуемы и ожидаемы. Удивляет, скорее, другое: там еще собираются обсуждать, какие меры принять. По горячим следам только Вашингтон сделал соответствующие шаги, сразу объявив о санкциях против Донбасса. На это указал автор известного блога Zergulio Сергей Колясников.

Он обратил внимание, что Белый дом, в первую очередь, запретил американцам вести торговлю с ЛНР и ДНР и инвестировать в местные проекты.

"Вот ведь жесть какая, что делать теперь, совершенно непонятно. Весь Донбасс в американских инвестициях восемь лет купался, а тут все разом кончилось",

– иронизирует блогер в своем телеграм-канале.

Впрочем, всем понятно, что санкционный маховик только раскручивается. О том, что новые ограничения будут наложены на Россию, в том числе на конкретных деятелей, которые принимали участие в процессе признания независимости Народных республик, уже заявили по обе стороны Атлантики.

"Запретит Путину и Шойгу ездить на шопинг в Лондон. Тут то нам и кранты",

– с юмором предрек Колясников действия главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Его подписчики развили тему:

"Бентли запретят продавать", "…и запчасти для роллс-ройсов!", "Как страшно жить)))", "Ничего, сосед за "поляну" поправит", – дискутируют пользователи в комментариях.

Ранее госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что санкции, принятые в отношении ЛНР и ДНР, на самом деле, призваны помешать России "извлечь выгоду" из признания этих территорий. Меры против собственно Москвы еще впереди. При этом от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава американского внешнеполитического ведомства пока не отказался. Как ожидается, переговоры состоятся 24 февраля. Перед этим Лавров и Блинкен встречались в Женеве 21 января.