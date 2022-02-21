Брюссель пригрозил Минску последствиями, если Белоруссия примет участие в "нападении" на Украину

Президент России Владимир Путин еще не успел выступить с телеобращением к нации по вопросу статуса народных республик Донбасса, который сегодня обсуждался на заседании Совбеза РФ, как на Западе началась форменная истерика. От Москвы требуют не признавать независимость ДНР и ЛНР и угрожают санкциями в противном случае.

С таким посылом выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, страны ЕС "единым фронтом" ответят на признание Россией независимости двух республик Донбасса.

Также Боррель пригрозил Белоруссии последствиями, если Минск будет участвовать в нападении на Украину или это произойдет с ее территории, передает телеграм-канал агентства РИА "Новости".

А еще он пообещал отправить на Украину экспертов Евросоюза по кибербезопасности и обеспечить подготовку ВСУ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна и ее союзники решительно отреагируют на любые попытки Москвы "нарушить территориальную целостность" Незалежной, в том числе через признание независимости ее регионов, сообщает аккаунт "Раньше всех. Ну почти".

Между тем, после заседания Совбеза Путин уже созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем и объявил им, что собирается подписать указ по Донбассу. Оба лидера выразили разочарование такому решению, информирует пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что Франция собирает срочное заседание Совбеза по ситуации между Россией и Украиной.

Напомним, ранее в понедельник, 21 февраля, в Кремле Путин провел заседание Совета безопасности, на котором заслушал руководителей всех ключевых ведомств, что они думают по поводу обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Москве о признании независимости народных республик.

