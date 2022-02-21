Главы ЛДНР обратились к Путину со срочной просьбой

Главы ЛДНР обратились к Путину со срочной просьбой
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Представители Республик хотят независимости

Главы ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина признать независимость республик и позволить им заключить с Россией договор.

Денис Пушилин заявил, что в совместном с РФ договоре необходимо предусмотреть возможность взаимодействия сторон в оборонной сфере. С аналогичной просьбой выступил и Леонид Пасечник. 

"От имени всего народа ДНР просим вас признать ДНР как независимое, демократическое правовое социальное государство", – обратился Пушилин к российскому президенту.

Он пояснил, что помощь со стороны России нужна для возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, а такде недопущения жертв среди мирного населения. По его словам, Киев планирует в ближайшее время совершить полномасштабное наступление на Донбасс. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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