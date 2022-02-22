США в бешенстве после указов Путина по Донбассу – "порвал в клочья"

США в бешенстве после указов Путина по Донбассу – "порвал в клочья"
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
продолжениеКиев готов к прямым переговорам с Москвой - постпред Украины при ООН
Постпред Штатов при ООН не сдерживала эмоций

Решение российского президента Владимира Путина по Донбассу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Судя по всему, Вашингтон в бешенстве после признания Москвой ЛНР и ДНР. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не сумела сдержать эмоции, комментируя происходящее.

Представительница Штатов заявила, что российский лидер "порвал в клочья" Минские договоренности. Гринфилд отметила, что Вашингтон, мол, предсказывал подобный исход событий. Постпред также сообщила о неверии ее страны в то, что Россия остановится на этом. Гринфилд "раскрыла" планы Путина – якобы политик замыслил возродить Российскую империю, отмечает "Свободная пресса".

В понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании нашей страной независимости Луганской и Донецкой народных республик, напоминает RT. О принятом решении Путин сообщил в обращении к россиянам.

Ранее сообщалось, что обстановка на российской-украинской границе обострилась. Так, стало известно, что наши военные уничтожили нескольких диверсантов, которые пытались прорваться на территорию страны. Украинская сторона в ответ обвинила Москву в распространении фейков. Как утверждает Киев, никаких попыток вторжения не было.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей