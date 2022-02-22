Постпред Штатов при ООН не сдерживала эмоций

Решение российского президента Владимира Путина по Донбассу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Судя по всему, Вашингтон в бешенстве после признания Москвой ЛНР и ДНР. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не сумела сдержать эмоции, комментируя происходящее.



Представительница Штатов заявила, что российский лидер "порвал в клочья" Минские договоренности. Гринфилд отметила, что Вашингтон, мол, предсказывал подобный исход событий. Постпред также сообщила о неверии ее страны в то, что Россия остановится на этом. Гринфилд "раскрыла" планы Путина – якобы политик замыслил возродить Российскую империю, отмечает "Свободная пресса".

В понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании нашей страной независимости Луганской и Донецкой народных республик, напоминает RT. О принятом решении Путин сообщил в обращении к россиянам.

Ранее сообщалось, что обстановка на российской-украинской границе обострилась. Так, стало известно, что наши военные уничтожили нескольких диверсантов, которые пытались прорваться на территорию страны. Украинская сторона в ответ обвинила Москву в распространении фейков. Как утверждает Киев, никаких попыток вторжения не было.