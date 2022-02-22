Киев готов к прямым переговорам с Москвой - постпред Украины при ООН

Киев готов к прямым переговорам с Москвой - постпред Украины при ООН
Сергей Кислица. Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/www.globallookpress.com
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Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил, что дальнейшие прямые переговоры с Российской Федерацией возможны. Условием для этого должен стать "здравый смысл" со стороны Москвы и готовность Кремля "говорить".

Выступая на совещании Совета Безопасности ООН 21 февраля, украинский постпред заявил о стремлении официального Киева к обеспечению мира в Донбассе, добавив, что в этом отношении Украина проводит последовательную политику.

Вместе с тем Кислица изъявил требования в адрес ООН, заявив, что Совбез должен принять меры, нацеленные на восстановление мира и стабильности, а именно согласовать или решить определенные шаги в этом направлении.

Далее Кислица обратился с просьбой к Российской Федерации об отмене решения о признании ДНР и ЛНР и вернуться за стол переговоров. Официальный Киев выступает с осуждением подписанного президентом России указа о "размещении дополнительных оккупационных сил" в регионе.

В дальнейшем, добавил постпред Украины, судьба о диалоге с Москвой ляжет на плечи украинского правительства. Однако причин для разрыва дипломатических отношений Киев не видит, так как страны находятся "не в театре", и излишние эмоции с драматизмом неуместны.

В ходе выступления на заседании ООН Кислица решил устроить поэтический слэм с российским коллегой Сергеем Вершининым: начал с цитирования советского поэта Евгения Евтушенко, опубликованного в 1962 году. Постпред России же процитировал в ответ Николая Заболоцкого.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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