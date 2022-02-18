Представитель России пришел в восторг и поддержал стихотворный баттл

Тот факт, что Россия входит в пятерку постоянных членов Совета безопасности ООН с правом вето, заметно задевает Украину. Накануне это в очередной раз продемонстрировал постпред Киева при ООН Сергей Кислица. На заседании Совбеза, посвященном ситуации на востоке Украины и реализации Минских соглашений, он вступил в перепалку с российским дипломатом Сергеем Вершининым.

В ответ на замечание, что Киев не выполняет обязательства по урегулированию ситуации с Донбассом, Кислица заявил, что Москва вообще не должна занимать место постоянного члена СБ ООН. А затем перешел на русский язык и процитировал стихотворение советского поэта Евгения Евтушенко, опубликованное в газета "Правда" в 1962 году.

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" – спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина живы еще на земле,

Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее",

– продекламировал постпред Украины.

Замглавы МИД РФ Вершинин дал понять, что такая культурно-поэтическая форма политической дискуссии ему весьма по душе. Он призвал дипломатов принимать мудрые решения, в том числе когда речь идет об урегулировании в Донбассе, и также обратился к советской классике. Строками из стихотворения Николая Заболоцкого он сравнил мудрость с красотой.

"А если это так, то что есть красота

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?"

– привел Вершинин отрывок из произведения "Некрасивая девочка".

Поскольку поэтический баттл велся на русском языке, остальные участники заседания Совбеза поняли лишь приблизительный смысл процитированных дипломатами строф и не стали вмешиваться в дуэль представителей России и Украины.

Что касается замечания Кислицы, что Москве не место в СБ ООН, ему еще раньше указали, что это "факт", который Украине следует принять. Ранее представитель Украины высказался, что Россия незаконно вошла в Совет безопасности ООН после распада СССР.

Накануне на юго-востоке Украины вновь обострилась обстановка. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию, и обратили внимание на отсутствие реакции Запада на появление запрещенных Минскими договоренностями вооружений на подконтрольной Киеву стороне Донбасса.

Ранее депутаты Госдумы приняли решение просить президента РФ признать независимость ЛНР и ДНР. Несмотря на публичное возмущение киевских представителей, Украину такой поворот, похоже, устраивает.