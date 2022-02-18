Власти Незалежной пытаются спровоцировать правоохранителей непризнанных республик на ответный огонь, пока там находятся западные журналисты

Украинское командование готовится к военной операции против ЛНР и ДНР. За последние сутки киевские военные несколько раз открывали стрельбу по неподконтрольной территории Донбасса, чтобы спровоцировать Народную милицию на ответный огонь и под этим предлогом начать агрессию. Об этом заявил официальный представитель луганской Народной милиции Иван Филипоненко.

По его данным, только за четверг, 17 февраля, украинская армия устроила 29 обстрелов населенных пунктов Луганской народной республики из тяжелых вооружений. Стрельба продолжилась и в пятницу. Более того, появилась информация, что Киев направил к линии разграничения диверсантов и снайперов.

"В районы станиц Луганская, Счастье и Крымская прибыли две группы отдельных бригад сил специальных операций "Запад" до 20 человек каждая. Задача спецназа – усиление снайперской активности, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставленных с помощью беспилотников",

– сообщил Филипоненко на брифинге 18 февраля.

Интересно, что в эти же места накануне прибыли съемочные группы американских телеканалов CNN, NBC и румынского Antenna TV. В Луганске полагают, что Киев пригласил западные СМИ в зону боевых действий, чтобы те представили происходящее "в нужном свете".

Накануне об обострении обстановки у линии разграничения сообщили представители ДНР, указав, что на подконтрольной Киеву территории зафиксировано вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В Кремле подтвердили, что получают тревожные сведения, и отметили отсутствие реакции Запада на этот счет.