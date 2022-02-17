Киев стянул к Донбассу запрещенное вооружение - ДНР

Киев стянул к Донбассу запрещенное вооружение - ДНР
Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Представители Запада игнорируют подготовку Украины к военным действиям на юго-востоке

Киев решился на силовой подход к урегулированию ситуации в Донбассе. Такие выводы сделали в Донецке, заметив на украинских позициях запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

По словам представителя Народной милиции ДНР, в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии разграничения в последнее время постоянно фиксируется появление оружия, запрет на которое оговорен Минскими соглашениями.

"Мы заявляли о наличии на позициях противника не только минометов, но и артиллерийских систем калибром 122 – 152 мм",

– сообщил представитель ДНР. По его словам, размещение таких вооружений в Донбассе могло произойти исключительно по приказу военно-политического руководства Украины, передает РИА "Новости". Это значит, что там готовятся нанести военный удар.

Не исключено, что атаковать будут со стороны Азова.

"Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск",

поделился разведданными представитель ДНР. По его сведениям, в операции Киева будут задействованы катера, полученные от Вашингтона в виде военной помощи. Кроме того, есть данные, что из Хмельницкого к линии соприкосновения скоро будет переброшены оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У".

Утром в четверг, 17 февраля, в Донбассе вновь звучали выстрелы. Со стороны Украины было выпущено пять мин калибром 82 мм по поселку Мандрыкино на окраине Донецка. Об обстрелах сообщают и ЛНР. В Киеве факт стрельбы подтверждают, но настаивают, что атака велась по украинской территории. 

Все эти тревожные сообщения отмечают в Москве, как и тот факт, что на Западе информацию об обострении обстановки в Донбассе попросту не замечают. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние несколько суток, это очень опасная ситуация", – предупредил Песков.

Ранее в российские парламентарии решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Киевским властям новость пришлась не по душе, в то же время на Украине есть политики, которые считают такой выход из сложившейся кризисной ситуации наилучшим.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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