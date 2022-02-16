В Киеве обещали подарить Путину бутылку коньяка за Донбасс

В Киеве обещали подарить Путину бутылку коньяка за Донбасс
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-соратник Зеленского назвал шаг России, который позволит Украине "сбросить с себя удавку" Минских соглашений

Бывший спикер делегации киевского режима в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович обещал прислать бутылку коньяка президенту России Владимиру Путину, если Москва признает независимость ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в своем ютуб-канале.

"Я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший – мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы", - сказал пан Арестович.

По его словам, в случае, если Москва признает народные республики Донбасса, тогда может начаться война. Свой вывод он сделал исходя из того, что в программных документах ДНР и ЛНР говорится, что их территория включает в себя Луганскую и Донецкую области на период до военных действий, начавшихся в 2014 году.

Мужчина-карамелька пригрозил российским военным в Донбассе "навешать им по самое не хочу".

Ранее в январе пан Арестович объявил, что добровольно покинул офис президента, поскольку больше не может сотрудничать с властью. По его мнению, руководство страны окончательно взяло на вооружение "российскую модель", при которой "силовики определяют политику государства". Позже украинский балабол угодил в черные списки националистического сайта "Миротворец".

Напомним, накануне депутаты Госдумы проголосовали за немедленное обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР. Проект документа поддержали 351 человек, 16 выступили против, 1 депутат воздержался.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что официальных решений о возможном признании народных республик Донбасса пока не принималось.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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