Глава МИД Украины сделал заявление

Действующие по указке местных националистов и заокеанских советников, украинские власти постоянно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, установленных Минскими соглашениями. При этом Киев, не желающий выстраивать диалог с Донецком и Луганском, постоянно пытается переложить ответственность на Москву. Естественно, безотвественный подход Незалежной никак не способствует разрешению конфликта на Донбассе.

Меж тем, Украины решила пойти дальше и вообще "исключить" нашу страну из Минских договоренностей. По словам руководителя внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы, этот сценарий будет применен, если Россия признает ДНР и ЛНР.

Во время общения с журналистами глава МИД подчеркнул, что речь идет как о фактическом, так и о юридическом выходе Москвы из Минских соглашений. По его словам, в этом заключается официальная позиция Киева, который уже оповестил своих западных партнеров.

По данным украинской редакции "Комсомольской правды", министр иностранных дел обратил внимание, что сегодня, 15 февраля, Государственная Дума РФ будет рассматривать соответствующие законопроекты. Отметим, что парламентарии по инициативе КПРФ и "Единой России" подготовили обращение к президенту Владимиру Путину о признание ДНР и ЛНР.

Примечательно, что еще вчера Кулеба заявлял о невозможности выволнения Минских соглашений и даже пожаловался генсеку ООН на "манипуляции" России.