Киев отказывается от диалога с Донецком и Луганском

Россия неоднократно заявляла, что кризис на Украине, в том числе, конфликт на Донбассе, может быть решен исключено дипломатическим путем. Естественно, для этого Киев должен выполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, на чем и настаивает Москва. Меж тем, Нежалежная не просто игнорирует ранее подписанные документы, но и раз за разом старается торпедировать переговорный процесс, параллельно обвиняя нашу страну в "агрессии".

Так, руководитель украинснкого внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил об отказе от выполнения Минских соглашений из-за неких "манипуляций" со стороны России. Об этом он в понедельник, 14 февраля, рассказал генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу. Из заявления, опубликованного на сайте МИД, следует, что Киев не желает идти на диалог с молодыми республиками Донбасса.

Кулеба подчеркнул, что считает сторонами конфликта не Донецк и Луганск, а Москву. Об этом сообщает издание URA.RU. Министр иностранных дел Украины отметил, что его страна не отказывается от переговоров с Россией по Нормандскому формату. Меж тем, РФ неоднократно обращала внимание на необходимости диалога киевской администрации с ДНР и ЛНР.

Что касается генсека ООН: чиновник в очередной раз подчеркнул, что не видит иного выхода для решения кризиса на Украине, кроме как через дипломатические переговоры, и обещал приложить усилия для снижения напряженности.

Ранее австрийские ученые озвучили сценарии и последствия "вторжения" России на территорию Незалежной.