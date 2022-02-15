Кулеба пожаловался генсеку ООН на российкую "манипуляцию" Минскими соглашениями

Кулеба пожаловался генсеку ООН на российкую "манипуляцию" Минскими соглашениями
Дмитрий Кулеба. Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ России готовы начать войну с Украиной при одном условии – Чижов
Киев отказывается от диалога с Донецком и Луганском

Россия неоднократно заявляла, что кризис на Украине, в том числе, конфликт на Донбассе, может быть решен исключено дипломатическим путем. Естественно, для этого Киев должен выполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, на чем и настаивает Москва. Меж тем, Нежалежная не просто игнорирует ранее подписанные документы, но и раз за разом старается торпедировать переговорный процесс, параллельно обвиняя нашу страну в "агрессии".

Так, руководитель украинснкого внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил об отказе от выполнения Минских соглашений из-за неких "манипуляций" со стороны России. Об этом он в понедельник, 14 февраля, рассказал генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу. Из заявления, опубликованного на сайте МИД, следует, что Киев не желает идти на диалог с молодыми республиками Донбасса.

Кулеба подчеркнул, что считает сторонами конфликта не Донецк и Луганск, а Москву. Об этом сообщает издание URA.RU. Министр иностранных дел Украины отметил, что его страна не отказывается от переговоров с Россией по Нормандскому формату. Меж тем, РФ неоднократно обращала внимание на необходимости диалога киевской администрации с ДНР и ЛНР.

Что касается генсека ООН: чиновник в очередной раз подчеркнул, что не видит иного выхода для решения кризиса на Украине, кроме как через дипломатические переговоры, и обещал приложить усилия для снижения напряженности.

Ранее австрийские ученые озвучили сценарии и последствия "вторжения" России на территорию Незалежной.

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Австрийские ученые предрекли крах экономик России и Еросоюза

Специалисты предложили два сценария сакций Запада против Москвы

В России готовы начать войну с Украиной при одном условии – Чижов

Попытку дипломата развеять ложные страхи британцы восприняли за угрозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей