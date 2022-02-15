Специалисты предложили два сценария сакций Запада против Москвы

В западной прессе, несмотря на очевидные сигналы нашей страны о невозможности военного конфликта, продолжают муссироваться слухи о "вторжении" России на территорию Украины. На этом фоне коллектив эксперт из Венского института международных экономических исследований решил оценить последствия так называемой "агрессии" против Незалежной.

Австрийские ученые выделили два сценария потенциального конфликта между двумя странами, а самое главное, предположили, к какому итогу для мировой экономики они приведут. По версии специалистов, существуют два варианта развития событий: базовый и неблагоприятный.

Первый сценарий предполагает хакерские атаки, либо "вторжение" на территорию Донбасса. В этом случае против Москвы могут быть введены не самые сильные ограничения, ориентированные, в первую очередь, на банковскую сферу и вторичный госдолг. При этом, по мнению ученых, западные страны усилят поддержку Киева.

Однако, существует сценарий, который может привести к "взаимному уничтожению" экономик нашей страны и Евросоюза. Об этом сообщает издание "Свободная пресса". Такое развитие событий, по мнению экспертов, станет следствием полномасштабного "вторжения" России.

При неблагоприятном сценарии под санкционный удар Запада могла бы попасть сфера экспорта голубого топлива. В том числе, был бы остановлен газопровод "Северный поток-2". Однако этот итог ученые назвали маловероятным, так как он может привести к значительным негативным последствиям для экономики всего мира, а больше всего – европейских стран.

Ранее главы финансовых ведомств Большой семерки озвучили сценарий нового санкционного удара по России.