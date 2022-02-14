Свистопляска вокруг трубопровода продолжается

Вопрос сертификации газопровода "Северный поток – 2" сегодня стоит довольно-таки остро. В Европе наблюдаются очевидные проблемы на энергетическом рынке, при этом российская ГТС стала разменной монетой в руках недальновидных политиков. Вашингтон использует эту тему для давления на Москву на фоне слухов об "агрессии" против Киева, тиражируемых в западной прессе. Берлин пока не спешит перечить заокеанским партнерам и затягивает выдачу лицензии.

В ФРГ даже задумали скрыть от российского лидера Владимира Путина остановку "Северного потока – 2", из-за чего возник скандал в эфире телеканала ZDF. Гостем программы был лидер "Социал-демократической партии Германии" Ларс Клингбейл.

По данным "Общественной службы новостей", ведущий призвал политика публично заявить, что транзит голубого топлива по "Северному потоку – 2" будет перекрыт, если наша страна "вторгнется" на территорию Незалежной. Однако парламентарий подчеркнул, мол, и так "все варианты на столе".

Журналист решил, что его оппонент просто рассказывает сказки. Меж тем, гость студии заявил, что не считает правильным заранее объявлять подобного рода планы.

Кроме того, председатель СДПГ подчеркнул необходимость выстраивания диалога между двумя государствами. По его словам, стабильное развитие европейских стран возможно только при сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Ранее британский таблоид Express сообщил о готовности Германии и Франции "кинуть" США ради России.