В Германии задумали скрыть от Путина остановку "Северного потока - 2"

В Германии задумали скрыть от Путина остановку "Северного потока - 2"
Владимир Путин. Фото: Утро.ру
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Свистопляска вокруг трубопровода продолжается

Вопрос сертификации газопровода "Северный поток – 2" сегодня стоит довольно-таки остро. В Европе наблюдаются очевидные проблемы на энергетическом рынке, при этом российская ГТС стала разменной монетой в руках недальновидных политиков. Вашингтон использует эту тему для давления на Москву на фоне слухов об "агрессии" против Киева, тиражируемых в западной прессе. Берлин пока не спешит перечить заокеанским партнерам и затягивает выдачу лицензии. 

В ФРГ даже задумали скрыть от российского лидера Владимира Путина остановку "Северного потока – 2", из-за чего возник скандал в эфире телеканала ZDF. Гостем программы был лидер "Социал-демократической партии Германии" Ларс Клингбейл.

По данным "Общественной службы новостей", ведущий призвал политика публично заявить, что транзит голубого топлива по "Северному потоку – 2" будет перекрыт, если наша страна "вторгнется" на территорию Незалежной. Однако парламентарий подчеркнул, мол, и так "все варианты на столе".

Журналист решил, что его оппонент просто рассказывает сказки. Меж тем, гость студии заявил, что не считает правильным заранее объявлять подобного рода планы.

Кроме того, председатель СДПГ подчеркнул необходимость выстраивания диалога между двумя государствами. По его словам, стабильное развитие европейских стран возможно только при сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Ранее британский таблоид Express сообщил о готовности Германии и Франции "кинуть" США ради России.

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
не могла подняться.
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Все краны и вентиля в Гейропу Закрыть! Закрыть для них и США Небо России! СЕВМОРПУТЬ , авто и ж/д перевозки.. Через пару месяцев эти <цензура> в приемной Путина будут с вечера очередь занимать на уедиенцию! ПАТАМУЧТО-"..Жить захочешь, не так раскорячишься!.."
Гость339967
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"Давление на Россию" по СП2 это миф. Давят, точнее обдирают, всех европейцев.
Именно рядовые граждане в результате и платят за Украину и все, что с ней связано.
Гость341141
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СП-2 уже окупился за счет повышенной цены на газ, будет он введен в эксплуатацию или нет - это уже проблема потребителя, который, кстати, не кисло вложился в проект. Если хотят замерзать и терять деньги, то и пусть, туда же и производство удобрений и, как следствие, падение урожая. Уже рекордными темпами проектируется газопровод в Китай через Монголию, там газ и купят, а ЛГБТ, если вожжа под хвост в кормилицу попала, пускай берут амерский СПГ по тройной цене. Да наплевать на них.
гость
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Сено к корове не ходит.
Гость340890
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сами откажутся от СП-2 и сами наложат на РФ санкции за недопоставки газа. Это они могут.
Настоящий ОДЕССИТ
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Кому нужен газ, тот и будет его получать. Австрия будет драться за СП-2 до конца.Россия за любой исход по СП-2 спокойна. Будет - хорошо, не будет - газ уйдет в Азию. Думайте ЕэСовские дятлы)
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